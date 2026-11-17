Начинается судебный процесс над бывшим главой Исполнительной власти Балакенского района Исламом Рзаевым и его бывшим заместителем, председателем Балакенской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ризваном Балаевым. Они были задержаны в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в Исполнительной власти района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, уголовное дело направлено для рассмотрения в Шекинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Халига Мамедова. Подготовительное заседание назначено на 27 ноября.

Отметим, что бывший глава исполнительной власти был арестован в октябре прошлого года. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем), 311.3.2 (неоднократное получение взятки), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а также 311.3.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана.

30 октября прошлого года Ислам Рзаев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Балакенского района.

Ризван Балаев был задержан в этом году. Ему предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 и 32.5, 311.3.2 Уголовного кодекса.

В 2007-2022 годах Ризван Балаев занимал должность заместителя главы Исполнительной власти Балакенского района. С 2011 года он также возглавлял районную организацию партии "Ени Азербайджан".

Потерпевшей стороной по уголовному делу признано Министерство финансов.