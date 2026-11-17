К югу от острова Кешм в провинции Хормозган на юге Ирана сбит еще один беспилотный летательный аппарат "MQ-1", принадлежащий США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"1 единица БПЛА MQ-1 была сбита новой системой КСИР к югу от острова Кешм", - говорится в сообщении.

В КСИР заявляют, что после завершения 40-дневной войны США и Израиля против Ирана указанный БПЛА MQ-1 стал 18-м сбитым на сегодня беспилотником данной модели.

Напомним, что ввиду отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по ядерной программе 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран с того же дня подверг ракетным и беспилотным обстрелам Израиль и американские объекты в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня.

Очередная эскалация в американо-иранских отношениях началась 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это является ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.