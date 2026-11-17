В Азербайджане утверждены новые правила применения механизма стимулирования экспорта ненефтегазовой продукции и поддержки транспортных расходов.

Как передает Day.Az, решением коллегии министерства экономики от 15 октября 2026 года утверждены перечень ненефтегазовой продукции, на которую будет распространяться поддержка транспортных расходов, и стран, куда она будет экспортироваться, правила подачи и рассмотрения обращений для выплаты сумм поддержки, а также правила расчета поддержки по мультимодальным перевозкам с использованием различных видов транспорта.

Решение принято в целях исполнения указа главы государства от 9 июня 2026 года о дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтегазовой продукции и поддержке транспортных расходов.

В утвержденный перечень, наряду с сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включены промышленные, химические, фармацевтические, текстильные товары, строительные материалы, продукция металлургии, машиностроения, электрооборудование, комплектующие транспортных средств, мебель и другая готовая продукция. Таким образом, механизм поддержки охватывает не только продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, но и широкий ассортимент товаров ненефтегазовой промышленности.

В число экспортных направлений вошли страны Европейского союза, Великобритания, США, Китай, Турция, Индия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, страны Африки, Южной, Северной и Центральной Америки, а также ряд государств Азии и Океании. Вместе с тем при экспорте в некоторые страны предусмотрены ограничения по группам товаров. Например, из механизма поддержки исключен экспорт определенной овощной и фруктовой продукции (7-я и 8-я группы) в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Украину.

Согласно правилам, суммы экспортной и внутренней транспортной поддержки будут выплачиваться по перевозкам, осуществленным в течение соответствующего квартала, после его завершения на основании обращений экспортеров и продавцов (грузоотправителей). Обращения будут рассматриваться министерством экономики.

Предприниматели, обращающиеся за транспортной поддержкой, должны представить 10-значный код ТН ВЭД экспортируемого товара, его наименование, количество и таможенную стоимость, данные экспортной таможенной декларации, документ, подтверждающий происхождение товара, а также сведения о перевозчике и виде перевозки. Кроме того, потребуются документы, подтверждающие фактическую оплату транспортных расходов, транспортные документы и банковский документ, подтверждающий оплату со стороны иностранного покупателя.

При выявлении недостатков в приложенных к обращению документах заявителю будет предоставлено 15 дней со дня представления уведомления для их устранения. Министерство должно принять решение о выплате поддержки или об отказе в ней не позднее 30 дней со дня регистрации обращения. После принятия решения о выплате поддержки средства будут перечислены на банковский счет заявителя в течение 30 дней.

Неточность или искажение сведений, представленных для получения поддержки, невключение экспортируемого товара или страны его назначения в утвержденный перечень, а также исключительные случаи, определенные Кабинетом министров, считаются основанием для отказа.

В новых правилах также определен механизм расчета поддержки по мультимодальным перевозкам, осуществляемым с использованием различных видов транспорта. В этом случае поддержка рассчитывается как на основе фактически безналично уплаченной суммы за транспортные расходы, так и на основе таможенной стоимости экспортируемого товара. Коэффициенты поддержки, используемые при расчете, зависят от участия в перевозке иностранного автомобильного, морского, железнодорожного и воздушного транспорта, а также от отражения в документах распределения понесенных расходов по каждому виду транспорта.

В случае непредставления распределения транспортных расходов по видам транспорта, с учетом установленных исключений, коэффициент поддержки, рассчитываемый на основе расходов, составляет 0,50, а коэффициент, рассчитываемый на основе таможенной стоимости, - 0,05. Итоговая сумма поддержки, подлежащая выплате по мультимодальным перевозкам, определяется исходя из меньшей из двух сумм, рассчитанных на основе транспортных расходов и таможенной стоимости.

Отметим, что 1-3-я части решения применяются с 1 сентября 2026 года. Правила охватывают экспортные и внутренние перевозки, которые будут осуществлены до 30 сентября 2036 года, и действуют до 31 декабря 2036 года.