Согласно данным, собранным Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA), розничные продажи легковых автомобилей в Китае, включая седаны, минивэны и внедорожники, в октябре 2026 года продолжили снижаться, упав на 27% в годовом исчислении до 1,643 млн единиц по сравнению с 2,242 млн единиц в том же месяце прошлого года. Внутренний рынок легковых автомобилей сокращался тринадцатый месяц подряд, в то время как экспорт готовых и разобранных автомобилей продолжал расти - на 68% до 932 тысяч единиц по сравнению с 554 тысячами единиц годом ранее, передает Day.Az со ссылкой на "Автостат".

Розничные продажи пассажирских транспортных средств с альтернативными двигателями (NEV), в основном электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV), снизились на 14% до 1,109 млн единиц, а продажи традиционных пассажирских транспортных средств, включая автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и гибридные электромобили (HEV), в прошлом месяце упали на 44% до 534 тысяч единиц.

За первые десять месяцев 2026 года общий объем розничных продаж легковых автомобилей в Китае сократился более чем на 22% и составил 14,978 млн единиц после роста более чем на 9% до 19,273 млн единиц за аналогичный период прошлого года. Продажи во всех основных сегментах снизились, в том числе продажи электромобилей, которые упали на 13% до 8,869 млн единиц после отмены некоторых государственных субсидий и налоговых льгот в начале года. При этом совокупные продажи легковых автомобилей с ДВС и гибридных автомобилей упали на 33% до 6,109 млн единиц.

Экономический рост в Китае в третьем квартале 2026 года немного ускорился и составил 4,5% в годовом исчислении по сравнению с 4,3% во втором квартале. Рост был обусловлен в основном активным экспортом, в то время как расходы домохозяйств снизились. Меры, принятые центральным правительством для стимулирования потребительских расходов, оказались неэффективными из-за роста цен на топливо и энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Экспорт легковых автомобилей за первые десять месяцев года вырос более чем на 75% и составил 7,947 млн единиц, а экспорт электромобилей - на 140%, до 4,472 млн единиц.

По прогнозам GlobalData, в 2026 году продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке снизятся на 21% и составят 21,2 млн единиц по сравнению с 26,9 млн единиц в 2025 году, после чего в 2027 году ожидается восстановление на 4% до 21,9 млн единиц.