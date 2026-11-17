Центр сотрудничества в области чистой энергетики и климата (CECECO) и Турецкая ассоциация ветроэнергетики (TÜREB) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Как передает Day.Az со ссылкой на CECECO, документ был подписан в Анталье (Турция) в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31).

Меморандум подписали исполнительный директор CECECO Айсель Ягубова и член наблюдательного совета TÜREB Волкан Йигит.

Соглашение направлено на содействие развитию технологий возобновляемой энергетики, в частности наземной и морской ветроэнергетики, а также укрепление институционального взаимодействия, обмен знаниями и опытом для ускорения энергетического перехода в регионе.

Стороны намерены расширять сотрудничество в области чистой энергетики и энергоэффективности, содействовать внедрению передовых технологий и обмену профессиональными компетенциями.

CECECO - межправительственная региональная организация, цель которой - продвижение инициатив в области чистой энергетики в странах - членах Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Штаб-квартира CECECO находится в Баку. Центр входит в Глобальную сеть региональных центров устойчивой энергетики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) (GN-SEC).

Миссия организации заключается в содействии реализации инвестиционных проектов в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности, привлечении финансовых и технических ресурсов, а также продвижении климатических инициатив посредством сотрудничества и наращивания потенциала.

Устав Центра был принят Советом министров иностранных дел ОЭС 27 ноября 2021 года. Азербайджан был определен принимающей страной для размещения штаб-квартиры организации.