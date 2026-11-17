Сборная Азербайджана по футболу U20, продолжающая подготовку к домашнему чемпионату мира 2027 года, сегодня проведет товарищеский матч против Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоится на стадионе SOCAR Polymer Arena в Сумгайыте и начнется в 19:00. Игру в прямом эфире покажет телеканал CBC Sport.

Команда португальского специалиста Руя Жорже с 9 по 15 ноября находилась на учебно-тренировочном сборе в Габале, а с 16 ноября продолжает подготовку в Баку. Второй матч с иракскими сверстниками состоится 20 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало - в 16:00.

Напомним, что чемпионат мира U20 пройдет с 17 сентября по 9 октября 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Наша сборная впервые в своей истории примет участие в этом турнире.