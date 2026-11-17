Cовместное предприятие Dongfeng Nissan открыло прием предзаказов на новый среднеразмерный кроссовер NX7 для рынка КНР. Это подключаемый гибрид с запасом хода 1666 км по циклу CLTC (около 1349 км по WLTP) и чисто электрическим пробегом 320 км. Длина NX7 - 4785 мм, ширина - 1920 мм, высота - 1660 мм, колесная база - 2815 мм. Модель построена на новой платформе Nissan AI Cloud-Power.

В основе гибридной силовой установки лежит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 73 кВт, работающий в связке с электромотором на 228 л.с. Все версии оснащаются батареей CATL емкостью 40,9 кВт·ч.

Заявленный чисто электрический пробег - 320 км по CLTC, что соответствует примерно 259 км по более строгому циклу WLTP; суммарный запас хода - 1666 км CLTC (~1349 км WLTP).

Такие показатели выводят Nissan NX7 в число лидеров сегмента подключаемых гибридов на китайском рынке, где конкуренция идет именно по части дальности пробега и скорости зарядки.

В интерьере - "обволакивающая" компоновка центральным экраном диагональю 17,3 дюйма, полностью цифровой приборной панелью и 55-дюймовым проекционным дисплеем.

Инженеры применили чип Qualcomm Snapdragon 8295P под управлением Nissan OS 3.0: заявлены продвинутое голосовое взаимодействие, распознавание лиц и персонализированные настройки.

Все кресла получили подогрев, вентиляцию и массаж на 12 точек. Передние сиденья раскладываются в большую кровать. Кроме того, в салоне есть холодильник объёмом 6,33 л.