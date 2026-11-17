https://news.day.az/azerinews/1875000.html Azərbaycanla Özbəkistan arasında əbədi dostluq müqaviləsi təsdiqlənib "Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında əbədi dostluq haqqında Müqavilə" təsdiq edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Qanun imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Azərbaycanla Özbəkistan arasında əbədi dostluq müqaviləsi təsdiqlənib
"Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında əbədi dostluq haqqında Müqavilə" təsdiq edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Qanun imzalayıb.
Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Qeyd edək ki, sənəd 2026-cı il avqustun 23-də Daşkənd şəhərində imzalanıb.
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