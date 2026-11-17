https://news.day.az/officialchronicle/1875003.html

Президент Ильхам Алиев утвердил Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном

Утвержден Договор о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон. Отметим, что документ был подписан 23 августа 2026 года в Ташкенте.