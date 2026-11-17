В районе Акьяка турецкой провинции Карс проведена проверка хода работ по восстановлению железнодорожной линии на границе Турции и Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на HaberTürk, глава администрации района Акьяка Исмаил Демирташ совместно с председателем Генерального совета провинции Карс Фуатом Арсланом посетил приграничную территорию и ознакомился с проводимыми работами.

В ходе визита Демирташ получил от представителей подрядной компании информацию о текущем состоянии железнодорожной линии, выполняемых работах и ходе реализации проекта. Также состоялось обсуждение дальнейших этапов работ.

Местные жители внимательно следят за подготовкой к возобновлению работы пограничного перехода Акьяка (Догукапы) и железнодорожной линии, которые остаются закрытыми на протяжении многих лет.

Ожидается, что возобновление железнодорожного сообщения положительно скажется на торговле, экономике и транспортной доступности района Акьяка.