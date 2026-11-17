Китай и Азербайджан обсудили перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и развития всеобъемлющего стратегического партнерства.

Как сообщает Министерство иностранных дел Китая, вопросы сотрудничества между странами обсуждались 17 ноября во время встречи между помощником министра иностранных дел КНР Лю Бинем с представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчином Амирбековым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Лю Бинь отметил, что благодаря стратегическому руководству председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева отношения между двумя странами достигли исторически высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

По его словам, Китай готов совместно с Азербайджаном, руководствуясь важными договоренностями глав двух государств, углублять сотрудничество во всех сферах и добиваться новых результатов в развитии двусторонних отношений.

В свою очередь, Эльчин Амирбеков поздравил китайскую сторону с успешным проведением пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва.

Он подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Китаем, строго придерживается принципа "одного Китая" и поддерживает четыре глобальные инициативы, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином.

Э. Амирбеков также выразил готовность совместно с китайской стороной реализовывать договоренности глав двух государств и содействовать дальнейшему развитию азербайджано-китайских отношений.