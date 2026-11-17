Внесены изменения в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий закон.

Согласно документу, статья 48-1 изложена в следующей редакции:

"Статья 48-1. Предотвращение легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма

Центральный банк осуществляет функции надзорного органа в отношении финансовых институтов, определенных законом Азербайджанской Республики "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма", и финансовых групп, в которые они входят, в порядке и случаях, предусмотренных указанным законом и законом Азербайджанской Республики "О целевых финансовых санкциях".

Центральный банк периодически оценивает профили рисков финансовых институтов и финансовых групп в сфере предотвращения легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе риски несоблюдения требований закона Азербайджанской Республики "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма", а также проводит повторную оценку при возникновении существенных изменений в управлении или операциях финансового института либо финансовой группы, в которую он входит (при реорганизации, смене бенефициарных собственников, изменении видов деятельности финансового института, клиентской группы, а также географической сферы деятельности, при росте интенсивности или суммы операций на 40 (сорок) процентов и более по сравнению с предыдущим календарным годом).

В целях осуществления надзорных мер, вытекающих из законов Азербайджанской Республики "О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма" и "О целевых финансовых санкциях", Центральный банк на основании своего письменного запроса вправе запрашивать у финансовых институтов или финансовых групп документы и сведения в срок, установленный в данном запросе.

Периодичность и интенсивность осуществления надзорных мер Центральным банком определяются с учетом следующего:

рисков, выявленных по результатам оценки профиля риска финансовых институтов или финансовых групп, а также их политики, внутренних правил, механизмов и процедур контроля;

существующих на страновом уровне рисков легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового поражения и финансирования его распространения;

особенностей финансовых институтов и (или) финансовых групп, в том числе многообразия и количества финансовых институтов, а также степени широты полномочий, предоставленных им актом нормативного характера в рамках риск-ориентированного подхода.

Надзор за финансовыми группами, в состав которых входят банки, местные и иностранные страховщики, перестраховщики и страховые посредники, осуществляющие деятельность по накопительному страхованию жизни, инвестиционные компании, инвестиционные фонды и их управляющие, представительства иностранных инвестиционных фондов, в целях противодействия легализации имущества и финансированию терроризма осуществляется в консолидированной форме".