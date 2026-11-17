https://news.day.az/society/1875004.html Каким будет прожиточный минимум в Азербайджане в 2027 году? - ЦИФРЫ В Азербайджане установят размер прожиточного минимума на 2027 год. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год", который сегодня обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту, в 2027 году прожиточный минимум составит:
Каким будет прожиточный минимум в Азербайджане в 2027 году? - ЦИФРЫ
В Азербайджане установят размер прожиточного минимума на 2027 год.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год", который сегодня обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту, в 2027 году прожиточный минимум составит:
- в целом по стране - 314 манатов;
- для трудоспособного населения - 334 маната;
- для пенсионеров - 258 манатов;
- для детей - 274 маната.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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