В Азербайджане установят размер прожиточного минимума на 2027 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год", который сегодня обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в 2027 году прожиточный минимум составит:

- в целом по стране - 314 манатов;

- для трудоспособного населения - 334 маната;

- для пенсионеров - 258 манатов;

- для детей - 274 маната.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.