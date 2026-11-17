Bakcell продолжает серию хакатонов, направленных на развитие технологических навыков молодёжи. На этот раз студенты Peerstack Academy приняли участие в хакатоне, посвящённом искусственному интеллекту.

В рамках хакатона участники разработали продукты на основе искусственного интеллекта для телекоммуникационной отрасли. Используя современные инструменты искусственного интеллекта, команды работали над различными технологическими решениями, воплощая свои идеи в практические проекты.

В ходе хакатона молодые участники продемонстрировали не только технические знания, но и навыки командной работы, решения задач и творческого мышления. Разработанные проекты оценивались по таким критериям, как функциональность, технологический подход, пользовательский опыт и презентация.

По итогам хакатона отличившиеся команды были награждены специальными подарками от Bakcell.

Посредством подобных инициатив Bakcell продолжает поддерживать развитие молодых талантов и совершенствование их цифровых навыков.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.