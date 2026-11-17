Автор: Тофик Аббасов, главный редактор Day.Az

Ненефтяной сектор впервые обеспечил весь прирост экономики, частный бизнес стал ее главным двигателем, а валютные резервы вдвое выросли. Почти два десятилетия назад Президент поставил задачу диверсифицировать экономику, и сегодня ее результаты видны в цифрах.

Когда в страну пошли первые крупные доходы от нефти, Президент Ильхам Алиев сформулировал задачу, которую тогда многие считали слишком смелой: превратить "черное золото" в человеческий капитал и построить экономику, которая не будет зависеть от цен на баррель. Эта линия легла в основу "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" и Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Обе утверждены указами главы государства.

Насколько далеко страна продвинулась по этому пути, показали данные, которые министр экономики Микаил Джаббаров привел 16 ноября в Милли Меджлисе при обсуждении проекта госбюджета на 2027 год.

Главный итог виден уже по структуре экономики. В 2025 году на ненефтегазовый сектор пришлось 71,5% ВВП, а за десять месяцев 2026 года весь прирост экономики дал именно он.

Те же перемены видны и в бюджете. В 2021 году ненефтяные поступления составляли 49% доходов, а сейчас уже больше 55%. В абсолютных цифрах разница еще заметнее: за десять месяцев 2026 года казна получила 22,2 млрд манатов ненефтегазовых доходов. Это почти вдвое больше, чем за весь 2021 год (12,9 млрд).

Вместе с производством меняется и сам бизнес. С 2018 года число трудовых договоров в частном ненефтяном секторе выросло больше чем вдвое. Его доля среди всех трудовых договоров поднялась с 39% до 57%, а число плательщиков НДС увеличилось в 3,5 раза.

За этими цифрами стоит не только рост производства. Предприятия и работники переходят в легальную экономику, и налоговая база государства расширяется. Это прямой результат реформ последних лет: цифровизации налогового администрирования, упрощения регистрации бизнеса и борьбы с теневым оборотом.

Следующий шаг в том, чтобы выросшее производство продавалось за рубежом, и здесь тоже есть результат. За десять месяцев ненефтегазовый экспорт без учета операций Нефтяного фонда с золотом превысил $3,6 млрд, это на 20% больше, чем годом ранее. Промышленная продукция дала 61% этого объема. По итогам года ожидается больше $4,2 млрд, то есть в 2,5 раза больше, чем в 2018-м.

Важную роль здесь играют индустриальные зоны, созданные по инициативе Президента. На них уже приходится больше 23% ненефтяного промышленного экспорта. За пятилетку 2022-2026 годов ненефтяная промышленность росла в среднем примерно на 6% в год. Самыми перспективными направлениями правительство считает металлургию, химию, фармацевтику, переработку сельхозпродукции и текстиль.

Впрочем, произвести товар мало, его нужно еще и продать, особенно пока производители только готовятся выходить на внешние рынки. Поэтому государство будет активнее направлять госзакупки на продукцию местных предприятий, в том числе в фармацевтике и цифровых решениях. Так компании смогут нарастить объемы и набрать опыт, без которого за рубежом не конкурировать.

Предусмотрена и финансовая поддержка. За пределами Баку и Абшерона государство субсидирует половину процентной ставки по предпринимательским кредитам, а лимит кредитных гарантий поднят с 20% до 50%. Производителям и экспортерам также компенсируют часть расходов.

Меняется при этом и роль самого государства. Оно уже не стремится быть главным инвестором в новых проектах. Его задача теперь в том, чтобы привлекать частный капитал, брать на себя часть рисков и стимулировать вложения в производство. Отдача уже есть: за десять месяцев частные инвестиции в ненефтяную экономику выросли почти на 18%.

Для этого нужны новые финансовые инструменты. Крупным промышленным проектам требуются деньги на десять лет и дольше, а таких ресурсов на рынке пока мало. Для крупной промышленности прорабатывают долгосрочное кредитование, для малого и технологического бизнеса развивают венчурные инвестиции и краудфандинг. Параллельно обновляется регулирование рынка капитала и криптоактивов.

Опорой всей этой работы остаются валютные резервы. На 1 ноября они достигли примерно $89 млрд, вдвое больше, чем в конце 2018 года, и почти в 20 раз больше внешнего госдолга. Такое соотношение стало результатом последовательной политики Президента по сдерживанию внешних заимствований. Именно эта политика позволила Азербайджану восстанавливать освобожденные территории за собственный счет.

Теперь власти ищут способы направлять часть накопленного капитала в инвестиционные проекты, не ставя под угрозу финансовую устойчивость. Речь идет не о том, чтобы тратить резервы, а о том, чтобы они работали на экономику.

Похожий подход применяется к госкомпаниям. Перевод предприятий на холдинговую модель, создание Азербайджанского инвестиционного холдинга и AZCON, корпоративные стандарты управления должны сделать их эффективнее и увеличить дивиденды, которые получает бюджет.

Все это означает, что диверсификация переходит на новый этап. Нарастить долю ненефтяного сектора удалось, и следующая задача в том, чтобы азербайджанская продукция была конкурентоспособной и покупалась на внешних рынках. Правительство рассчитывает, что к 2030 году доля ненефтяного сектора в ВВП достигнет 82%.

Цифры, которые прозвучали в парламенте, показывают главное: выбранная Президентом Ильхамом Алиевым модель работает. Нефтяные доходы, которые могли превратить страну в заложника сырьевых цен, вложены в инфраструктуру, промышленность и резервы, а теперь и в развитие частного бизнеса. Последнее слово остается за предпринимателями: насколько они готовы инвестировать, повышать производительность и выходить за пределы страны. Условия для этого государство под руководством Президента создает уже много лет.