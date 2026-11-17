https://news.day.az/officialchronicle/1875030.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии - ФОТО 17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии, министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии - ФОТО
17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии, министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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