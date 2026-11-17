В Азербайджане предлагается отменить государственную пошлину за выдачу ветеринарного сертификата, вдвое снизить пошлину за нанесение ветеринарного знака на туши баранины и свинины, а также повысить стоимость ветеринарного паспорта с 20 до 30 манатов.

Как передает Day.Az, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в ряд кодексов и законов, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend.

Предлагаемые изменения направлены на совершенствование механизмов применения и уплаты государственных пошлин, а также на снижение дополнительной финансовой и административной нагрузки на граждан и предпринимателей.

Льготы по госпошлинам будут собраны в одном законе

В настоящее время освобождения от уплаты государственных пошлин и льготы определяются главным образом Законом "О государственной пошлине", однако соответствующие положения содержатся и в ряде отраслевых законов. В результате одни и те же вопросы регулируются различными нормативными правовыми актами, а некоторые положения об освобождении от пошлин не согласованы между собой.

Согласно предлагаемым изменениям, все положения, касающиеся освобождения от уплаты госпошлины и предоставления льгот, будут закреплены исключительно в Законе "О государственной пошлине". Для этого планируется исключить соответствующие нормы из других законов, заменив их отсылочными положениями, предусматривающими регулирование этих вопросов упомянутым законом.

Освобождения от уплаты пошлин, которые предусмотрены действующими отраслевыми законами, но пока не отражены в Законе "О государственной пошлине", также предлагается включить в этот документ.

Ожидается, что сосредоточение всех льгот в одном правовом акте позволит гражданам проще определять случаи освобождения от госпошлины. Кроме того, это должно устранить трудности, возникающие у государственных органов при определении оснований для освобождения от пошлин и подготовке электронных уведомлений.

Возврат излишне уплаченных пошлин переведут в электронный формат

Предлагается также изменить механизм возврата государственных пошлин. В частности, неправильно взысканные или излишне уплаченные суммы будут возвращаться в безналичной форме на основании обращения гражданина через информационную систему соответствующего государственного органа.

Для этого планируется использовать подсистему "Электронная пошлина" информационной системы "Цифровые государственные финансы" Министерства финансов.

Отмечается, что при создании системы была предусмотрена возможность приема и рассмотрения обращений, связанных с излишне уплаченными или неправильно взысканными государственными пошлинами. Однако соответствующие изменения в нормативные положения, регулирующие порядок возврата средств, внесены не были. Новое предложение направлено на устранение этого пробела и цифровизацию процедуры возврата платежей.

Ветеринарный сертификат станет бесплатным

В целях снижения расходов, влияющих на себестоимость и отпускные цены продукции животноводства, предлагается полностью отменить государственную пошлину за выдачу ветеринарного сертификата.

В настоящее время за получение этого документа взимается пошлина в размере 10 манатов. Поскольку предпринимателям необходимо получать сертификат при каждой соответствующей процедуре, эти расходы создают дополнительную финансовую нагрузку, увеличивая себестоимость животноводческой продукции и, как следствие, влияя на розничные цены.

В случае принятия предложения предприниматели будут освобождены от уплаты госпошлины за выдачу ветеринарного сертификата.

Пошлина за маркировку баранины и свинины снизится вдвое

Еще одно предложение предусматривает снижение государственной пошлины за нанесение ветеринарного знака на туши баранины и свинины.

В настоящее время за выдачу экспертного акта, подтверждающего соответствие ветеринарным нормам одной туши овцы или свиньи, а также партии свиного жира, либо за маркировку этой продукции установлена пошлина в размере 4 манатов.

Для сравнения отмечается, что пошлина за аналогичную услугу в отношении одной туши крупного рогатого скота и других крупных животных составляет 5 манатов. При этом пошлина в размере 4 манатов за тушу овцы, которая имеет меньший вес и чаще предъявляется к убою, оценивается как высокая.

Согласно проведенному анализу, такая сумма создает дополнительную финансовую нагрузку для предпринимателей и увеличивает себестоимость продукции. Кроме того, отмечается, что высокая пошлина в некоторых случаях может способствовать незаконному убою скота.

В связи с этим предлагается снизить размер госпошлины за соответствующую услугу с 4 до 2 манатов, то есть на 50 процентов.

Стоимость ветеринарного паспорта вырастет на 10 манатов

В то же время предлагается повысить государственную пошлину за выдачу ветеринарного паспорта для домашних животных.

В настоящее время стоимость этой услуги составляет 20 манатов. Согласно предложению, пошлина будет увеличена до 30 манатов. Таким образом, она вырастет на 10 манатов, или на 50 процентов.

В качестве обоснования указывается увеличение финансовых и других расходов, связанных с оформлением ветеринарного паспорта.

Сообщается, что по обращениям граждан ветеринарные паспорта были выданы 2 073 лицам в 2024 году и 2 114 лицам в 2025 году. Таким образом, за год количество получателей увеличилось на 41 человека.

Ветеринарный паспорт входит в число документов, необходимых для вывоза домашних животных за рубеж. Повышение пошлины, как отмечается, направлено на покрытие расходов, связанных с его выдачей.

По итогам обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.