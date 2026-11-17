Центральный банк Азербайджана ограничил действие лицензии ОАО "İpək Yolu Sığorta" на страховую деятельность по 24 видам страхования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространил Центральный банк Азербайджана.

Сообщается, что компания обратилась в Центробанк с заявлением о добровольном ограничении действия лицензии с учетом своей бизнес-деятельности и стратегических целей.

На основании обращения решением ЦБА от 11 ноября 2026 года лицензия компании была ограничена путем аннулирования разрешений по 24 видам страхования.

Среди этих видов страхования - добровольное медицинское страхование, комплексное страхование путешествий, страхование имущества физических и юридических лиц, страхование автомобильного и воздушного транспорта, страхование грузов, строительно-монтажных рисков, общей и профессиональной ответственности, а также ряд видов обязательного страхования.

Отметим, что согласно статье 105.3 закона "О страховой деятельности", ограничение действия лицензии по соответствующему виду страхования запрещает компании заключать новые договоры страхования по данному виду и продлевать срок действующих договоров.

Сообщается, что если в будущем в связи с бизнес-деятельностью акционеров и стратегическими целями компании возникнет необходимость изменений в направлении страховой деятельности, в соответствии с требованиями законодательства будет подано обращение в Центральный банк.