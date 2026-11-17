https://news.day.az/azerinews/1875040.html Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Almaniyanın xarici işlər nazirini qəbulu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında noyabrın 17-də Almaniya Federativ Respublikasının xarici işlər naziri Yohan David Vadefulun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin qəbuluna dair videoçarx paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib:
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Almaniyanın xarici işlər nazirini qəbulu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında noyabrın 17-də Almaniya Federativ Respublikasının xarici işlər naziri Yohan David Vadefulun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin qəbuluna dair videoçarx paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib:
"Prezident İlham Əliyev Almaniyanın xarici işlər nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib".
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