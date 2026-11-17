https://news.day.az/officialchronicle/1875041.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с главой МИД Германии - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Давидом Вадефулем 17 ноября в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с главой МИД Германии - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Давидом Вадефулем 17 ноября в Баку.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Германии".
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