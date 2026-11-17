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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с главой МИД Германии - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Давидом Вадефулем 17 ноября в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится: