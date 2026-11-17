В Маскате состоялась встреча глав МИД Ирана, Омана и Узбекистана
В Маскате состоялось обсуждение экономических, торговых, транспортных и транзитных вопросов между Ираном, Оманом и Узбекистаном.
Как сообщили в министерстве иностранных дел Ирана, во вторник в Маскате прошла трехсторонняя встреча министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи, министра иностранных дел Омана Сейеда Бадра Альбусаиди и главы МИД Узбекистана Бахтиёра Саидова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече состоялся обмен мнениями о путях развития межрегионального сотрудничества.
Министры иностранных дел трех стран отметили возможности государств через развитие экономических отношений, в особенности увеличение торгового оборота на маршруте Центральная Азия - Персидский залив, Оманский залив (Международный транспортный коридор "Север - Юг").
Они подчеркнули важность развития путей сообщения стран региона, а также совершенствования и улучшения соответствующей инфраструктуры.
Отметим, что министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи находится с визитом в Омане.
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