В Маскате состоялось обсуждение экономических, торговых, транспортных и транзитных вопросов между Ираном, Оманом и Узбекистаном.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Ирана, во вторник в Маскате прошла трехсторонняя встреча министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи, министра иностранных дел Омана Сейеда Бадра Альбусаиди и главы МИД Узбекистана Бахтиёра Саидова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече состоялся обмен мнениями о путях развития межрегионального сотрудничества.

Министры иностранных дел трех стран отметили возможности государств через развитие экономических отношений, в особенности увеличение торгового оборота на маршруте Центральная Азия - Персидский залив, Оманский залив (Международный транспортный коридор "Север - Юг").

Они подчеркнули важность развития путей сообщения стран региона, а также совершенствования и улучшения соответствующей инфраструктуры.

Отметим, что министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи находится с визитом в Омане.