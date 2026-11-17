В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянские СМИ разгоняют обвинительное заключение по делу Насими Мусаева.

Day.Az представляет публикацию:

Армянские СМИ сегодня разгоняют обвинительное заключение по делу Насими Мусаева. Посыл везде один: "азербайджанский солдат проник в Армению, чтобы убивать".

Давайте по фактам:

1. Кто такой Мусаев. Это срочник, который 26 сентября самовольно оставил часть на Лачинском направлении. Генпрокуратура Азербайджана объявила его в розыск, военная прокуратура возбудила дело. Человека искали Минобороны и МЧС. Это не "операция Баку", а ЧП, которое расследует и азербайджанская сторона.

2. Кто кого предупредил. СГБ Азербайджана 29 сентября, за два дня до инцидента, сообщила армянской СНБ, что пропал военнослужащий и он мог пересечь границу. Обе стороны начали поиски. Жителей Шаки при этом никто не предупредил. Вопрос к Еревану, а не к Баку.

3. Что говорят сами армянские власти. Министр обороны Армении Сурен Папикян в парламенте заявил: Мусаев не диверсант, при задержании сопротивления не оказывал. А 3 ноября глава Следкома Армении Артур Погосян сказал, что Мусаев не имел умысла кого-либо убивать и, по его показаниям, заблудился в тумане.

4. А теперь внимание. Две недели спустя в обвинительном заключении появляется формулировка "произвёл выстрелы с намерением лишить жизни". Глава Следкома говорил одно, а в бумаге, которую выкладывают в паблик, написано другое. Кто из них прав, решит суд. Но армянские пабы уже вынесли приговор, причём не человеку, а целой стране.

5. Зачем это всё. Мирное соглашение парафировано. Граница впервые за десятилетия может стать нормальной границей. И каждому, кто в Армении живёт реваншем, нужна картинка "азербайджанец с автоматом в доме у детей". Неважно, что это дезертир, которого собственная армия ищет как преступника.

Пострадавшая женщина - реальная жертва, её никто не отрицает. Если вина Мусаева будет доказана, он должен отвечать. Но отвечать будет он, а не Азербайджан. Уголовное дело одного беглого солдата - это не нарратив о "государственном терроре", как бы ни мечтали разные там дашнаки.