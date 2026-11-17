В Азербайджане установят порог критерия нуждаемости на 2027 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте "О пороге критерия нуждаемости на 2027 год в Азербайджанской Республике", который сегодня обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, для назначения адресной государственной социальной помощи порог критерия нуждаемости на 2027 год будет установлен на уровне 314 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.