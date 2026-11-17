Иран выступает за укрепление сотрудничества и доверия между странами региона.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, об этом заявил глава ведомства Сейед Аббас Арагчи во вторник, 17 ноября, на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом в Маскате, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Иранский министр подчеркнул важность всесторонних усилий стран региона для продвижения общих региональных интересов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о последних событиях в регионе, в частности о действиях США в отношении Ирана. Глава МИД Ирана проинформировал султана Омана о дипломатической инициативе Тегерана, направленной на прекращение войны.

Приветствуя посреднические усилия Омана, Арагчи отметил, что Иран всегда был привержен использованию дипломатических инструментов, одновременно предпринимая решительные шаги для защиты своей территориальной целостности и национальных интересов.

В свою очередь, султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид подчеркнул важность исторических отношений между двумя странами и приветствовал позицию Ирана по вопросам мира и стабильности в регионе.

Он также отметил необходимость продолжения консультаций между странами региона в нынешних сложных условиях для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.