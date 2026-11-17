16 ноября по инициативе Европейского союза в Брюсселе состоялась вторая министерская встреча, посвященная теме межрегиональной безопасности и взаимосвязанности.

Согласно информации, распространенной министерством иностранных дел Азербайджана, нашу страну на встрече представляла делегация во главе с замминистра иностранных дел Самиром Шарифовым, передает Day.Az.

В совещании приняли участие высокопоставленные должностные лица институтов ЕС, министры иностранных дел и другие высокопоставленные официальные лица государств - членов Европейского союза, Азербайджана, Турции, Украины, Молдовы, Армении и стран Центральной Азии.

В ходе первой сессии министерской встречи, состоящей из двух сессий, прошли обсуждения вопросов укрепления безопасности и стабильности в Черноморском бассейне, а во время второй - реализации Повестки дня межрегиональных связей.

Выступив на обеих сессиях, замминистра С.Шарифов отметил важность позитивной динамики, наблюдаемой в последнее время между Азербайджаном и Европейским союзом. Было подчеркнуто, что масштабные инфраструктурные проекты, реализованные до сих пор по инициативе Азербайджана, обладающего исключительной ролью в плане энергетических, транспортных и цифровых связей между Европой и Центральной Азией, вносят значительный вклад в формирование Среднего коридора. Было доведено до внимания намерение нашей страны продолжать сотрудничество с региональными и международными партнерами в реализации конкретных проектов в данных сферах.

Было отмечено, что процесс мира и нормализации, продолжающийся при ведущей роли Азербайджана, создает широкие возможности для мира, стабильности и сотрудничества в регионе, вносит свой вклад в укрепление мира и стабильности в более широком Черноморском регионе, а также закладывает основу для реализации проектов межрегиональных связей.