https://news.day.az/officialchronicle/1875048.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с заместителем премьер-министра Грузии - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили 17 ноября в Баку. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с заместителем премьер-министра Грузии - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили 17 ноября в Баку.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии".
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