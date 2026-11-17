Audi вслед за другими автопроизводителями признала, что зашла слишком далеко в замене физических кнопок сенсорными экранами. Старший вице-президент Audi of America по управлению продуктом Филип Брабец заявил, что компания возвращается к механическим органам управления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в эфире подкаста The Drivecast Брабец ответил на вопрос, достиг ли рынок "пика экранов" и вернутся ли в Audi настоящие органы управления: "Думаю, мы снова дошли до того предела, дальше которого уже не пойдем".

По его словам, общая тенденция теперь - "определенно в сторону большего количества механических органов управления". "Мы считаем это абсолютно правильным", - подчеркнул Брабец.

Он анонсировал больше физических элементов в рамках нового поколения дизайна, которое в компании называют Radical Next. Речь идет о "правильном размещении правильных органов управления".

Новый подход касается не только мультимедиа: физические кнопки появятся на блоках климат-контроля, дверных панелях и других элементах интерьера. Притом - "в самом ближайшем будущем".