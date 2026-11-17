Польские медиа все чаще пишут об особой роли Азербайджана в развитии Срединного коридора. Только в последние дни были опубликованы три материала, в которых Азербайджан представлен ключевым экономическим и политическим партнером всех вовлеченных в проект стран.

Как передает Day.Az, 16 ноября официальный портал правительства Польши по содействию экспорту (Portal Promocji Eksportu), управляемый Министерством экономического развития и технологий Польши, опубликовал статью под названием "Казахстан и Азербайджан развивают Центральный коридор". В материале говорится, что 2 ноября 2026 года Казахстан и Азербайджан подписали соглашения о расширении транспортных возможностей вдоль Центрального коридора путем запуска новой паромной системы на Каспийском море и строительства интермодального терминала в Алятском участке бакинского порта.

В статье отмечается, что проект Каспийского моста (Суперпаром), поддерживаемый казахстанской компанией "Самрук-Казына" и азербайджанской "АЗКОН", будет предусматривать прямую перевозку железнодорожных вагонов между портами Курык ( Казахстан) и Алят ( Азербайджан) без перегрузки и первоначально будет иметь пропускную способность 8 миллионов тонн грузов в год. Кроме того, национальные железнодорожные операторы КТЗ и АДЫ договорились о создании совместного интермодального терминала в Аляте для оптимизации контейнерных перевозок и интеграции железнодорожного и морского транспорта. Эти инвестиции направлены на повышение конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута между Китаем и Европой за счет обхода традиционных маршрутов и предоставления польским компаниям возможностей для диверсификации своих цепочек поставок.

Польская пресса акцентирует внимание на особой позиции Азербайджана, готового на проявления доброй воли в отношении бывшего врага ради закрепления мира в регионе и развития многовекторной инфраструктуры перевозок. 13 ноября этого года польское интернет-издание "Kurier Kolejowy" опубликовало статью под названием "Казахстан и Армения обсуждают возможность соединения ТРИПП с Промежуточным коридором", а 14 ноября - статью под названием "105 000 тонн груза в Армению через Азербайджан. Продолжается проектирование железнодорожного участка ТРИПП".

Обе статьи рассматривают меняющуюся динамику транспорта на Южном Кавказе, в частности, проект TRIPP и восстановление региональных транзитных маршрутов. Вместе эти статьи раскрывают двойственную реальность: существующий транзит уже восстанавливается с использованием имеющейся инфраструктуры, в то время как новые стратегические коридоры все еще находятся на ранних дипломатических и проектных этапах. И в первом, и во втором случае отмечает ключевое значение Азербайджана.