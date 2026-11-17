В штате Нью-Йорк (США) состоялся шахматный турнир, посвященный шестой годовщине Дня Победы Азербайджана, отмечаемого 8 ноября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что турнир был организован при поддержке Госкомитета и компании Chess Father, возглавляемой шахматистом международной категории Эльвином Багир-Пур.

На церемонии открытия участникам рассказали об историческом значении Дня Победы. Было подчеркнуто, что благодаря решительному руководству и дальновидной политике Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также героизму азербайджанских военнослужащих земли страны были освобождены от оккупации.

В турнире, проходившем по швейцарской системе, приняли участие около 50 шахматистов. Соревнование состояло из семи туров, на каждую партию отводилось по 15 минут.

Среди участников были известные гроссмейстеры Макс Длуги, Новик, Баумл Бродерик, Эрнест Колдинг и другие шахматисты. Победителем стал американский шахматист Баумл Бродерик, одержавший победу во всех партиях.

По итогам турнира победителям вручили кубки и денежные призы, остальным участникам - сертификаты.