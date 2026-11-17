https://news.day.az/azerinews/1875045.html Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Gürcüstanın Baş nazirinin müavininin qəbulu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında noyabrın 17-də Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvilinin qəbulu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib:: "Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinin müavinini qəbul edib".
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Gürcüstanın Baş nazirinin müavininin qəbulu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO
Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında noyabrın 17-də Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvilinin qəbulu ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib::
"Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinin müavinini qəbul edib".
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