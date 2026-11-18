Азербайджанский боксер победил армянского соперника на старте ЧЕ - ФОТО
Азербайджанский боксер Сабухи Ализаде с победы стартовал на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, проходящем в хорватском городе Пореч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в 1/8 финала весовой категории свыше 90 кг наш представитель встретился со спортсменом из Армении Ишханом Овсепяном.
Получивший три предупреждения по ходу боя Овсепян был дисквалифицирован. Таким образом, Ализаде был объявлен победителем и вышел в восьмерку сильнейших боксеров турнира.
В 1/4 финала Ализаде сразится с болгарином Кириллом Георгиевым. Согласно официальному расписанию соревнований, поединок состоится 20 ноября.
Отметим, что чемпионат Европы, в котором принимают участие 276 спортсменов из 39 стран, завершится 24 ноября. Сборная Азербайджана представлена на турнире семью боксерами.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре