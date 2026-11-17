Бывший глава Nvidia даст показания в Конгрессе
Бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг должен выступить перед Конгрессом США в декабре на закрытом заседании.
Как передает Day.Az, он и главный юрисконсульт компании Тетер добровольно согласились дать стенограммы интервью Комитету по иностранным делам Палаты представителей, Специальному комитету по делам Коммунистической партии Китая и Комитету по разведке Палаты представителей, говорится в совместном заявлении председателей этих комитетов.
Хуанг выступит 1 декабря, а Тетер - 2 декабря.
"Мы с нетерпением ждем возможности услышать от Дженсена Хуанга и Тима Тетера об их роли в потенциальном нарушении нашей национальной безопасности", - говорится в заявлении председателей комитетов Конгресса.
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