Автор: Ибрагим Алиев

Вчера мы писали о волне атак на аккаунты в социальных сетях, которая в выходные затронула политиков, государственные ведомства и мировые бренды. Тогда казалось, что главная уязвимость цифрового мира кроется в забытых ссылках и плохо защищенных профилях. События понедельника показали, что проблема глубже и масштабнее.

В понедельник исследователь в области кибербезопасности Скотт Хелм сообщил, что вредоносный код появился на сайтах 178 организаций, в том числе Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce и IKEA. В тот же день сбой в JPMorgan Chase затруднил работу онлайн-сервисов нескольких крупных американских банков. Это два разных по природе инцидента, но вместе они точно описывают новую реальность.

Если искать то, что объединяет эти истории, то это будет не злой умысел, а архитектура. Современный сайт или банковский сервис, который пользователь воспринимает как единое целое, на деле держится на множестве сторонних платформ, библиотек и партнеров. Экономя компании время и деньги, каждое такое звено одновременно становится дверью, ключ от которой хранится не у нее.

Случай с Optimizely, о котором написал Хелм, наглядно это показывает. Злоумышленникам не понадобилось взламывать каждую из 178 компаний, поскольку им хватило доступа к одной платформе для оптимизации сайтов, которой все они пользовались. Попав на сайты, скрипты пытались подменять криптовалютные кошельки, перехватывать данные банковских карт, похищать cookie и внедрять вредоносный код на iPhone.

Такой сценарий, который специалисты называют атакой на цепочку поставок, опасен именно своей простотой. Вместо того чтобы штурмовать крепость, злоумышленник проникает к поставщику, которому крепость доверяет, и входит вместе с ним через парадные ворота.

Похожим образом была устроена и атака на соцсети в выходные, когда хакеры не взламывали аккаунты Трампа, McDonald's или Burger King напрямую, а воспользовались слабостью сервиса коротких ссылок Bitly. Разница лишь в масштабе и цене последствий, ведь на кону теперь уже не репутация бренда, а платежные данные клиентов.

Выходит, что безопасность компании сегодня определяется не только ее собственными усилиями, но и надежностью самого слабого из ее партнеров. Тратя многомиллионные бюджеты на защиту, крупнейшие корпорации оказались уязвимы из-за одного внешнего сервиса.

Сбой в JPMorgan Chase, который банк объяснил программной ошибкой, а не кибератакой, добавляет к этой картине еще одно измерение. Проблемы одного участника рынка замедлили операции клиентов Bank of America, Citigroup и других банков, чьи собственные системы работали исправно.

Чем плотнее связаны цифровые системы, тем быстрее локальная проблема превращается в общую, и неважно, что стало ее источником, хакер или ошибка в коде. Оказавшись не в состоянии перевести деньги или усомнившись в безопасности знакомого сайта, пользователь видит один и тот же результат.

Подтверждение тому дали и другие события прошлой недели, когда многочасовой сбой Microsoft парализовал Outlook, Teams и Copilot, а неисправный маршрутизатор остановил все авиарейсы в США. Хотя ни в одном из этих случаев злоумышленников не нашли, каждый показал, как много зависит от единичных узлов.

Искусственный интеллект, о котором эксперты говорили еще вчера, делает эту уязвимость еще острее. Позволяя быстрее находить слабые звенья и атаковать их массово, он превращает сотни сайтов, скомпрометированных через одну платформу, в привычный масштаб эпохи автоматизации.

Показательной оказалась и реакция компаний, столкнувшихся с атакой через Optimizely. Salesforce отключила подозрительные скрипты, Equifax полностью отказалась от платформы, а IKEA проверяет возможные последствия, причем каждая действует самостоятельно, хотя угроза у всех общая.

Становится все очевиднее, что киберзащита перестает быть делом отдельной организации. Все больше она превращается в вопрос коллективной ответственности поставщиков, клиентов, регуляторов и государств.

Государствам, которые защищают собственные системы, теперь приходится смотреть шире и учитывать тех, кто обслуживает их сайты, платформы и сервисы, в том числе зарубежных подрядчиков. Оперативная реакция профильных ведомств Азербайджана на атаку в выходные показывает, что именно скорость обнаружения и ответа становится главным показателем защищенности.

Для бизнеса, привыкшего доверять проверенным партнерам, это повод пересмотреть отношения с ними. Проверка поставщиков, ограничение их доступа и постоянный контроль за сторонним кодом из технической формальности превращаются в вопрос выживания и доверия клиентов.

Пользователям же стоит помнить, что знакомый логотип в адресной строке больше не гарантирует безопасности. За любым сайтом стоит длинная цепочка сервисов, надежность которой определяется ее самым слабым звеном.

Увидев за несколько дней одну и ту же уязвимость в разных формах, от забытых ссылок в соцсетях до вредоносных скриптов на сайтах мировых брендов и сбоев в банковской системе, мир получил ясный сигнал. Вопрос уже не в том, повторятся ли подобные инциденты, а в том, насколько быстро общая цифровая инфраструктура научится их выдерживать.