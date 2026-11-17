https://news.day.az/society/1875081.html

В Самухе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Самухском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории, известной как "Кюр йолу". Так, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, поэтому машина съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы.