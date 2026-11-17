https://news.day.az/society/1875081.html В Самухе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие В Самухском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории, известной как "Кюр йолу". Так, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, поэтому машина съехала с дороги и перевернулась. В результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы.
В Самухе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Самухском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории, известной как "Кюр йолу".
Так, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, поэтому машина съехала с дороги и перевернулась.
В результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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