В рамках проходящей в Турции конференции COP31 достигнуто "Анталийское соглашение об океанах и морях", предусматривающее их охрану, смягчение последствий изменения климата и укрепление международного сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ нацелен на ускорение реализации климатических инициатив, основанных на океанических ресурсах, улучшение доступа к финансовым возможностям и расширение сотрудничества между странами.

В соглашении акцентируется внимание на риски, вызванные потеплением океанов, загрязнением, повышением уровня моря и сокращением биоразнообразия. Подчеркивается важность охраны морских экосистем, развития научных исследований и систем раннего предупреждения для устранения этих проблем.

В документе также выражается поддержка инициативе "30x30", предусматривающей охрану не менее 30 процентов прибрежных и морских территорий к 2030 году. Соглашение также предполагает координацию действующих международных инициатив и упрощение доступа к климатическому финансированию.