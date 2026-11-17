Siqnal yalnız bu hallarda istifadə ediləcək - Əks halda sürücülər CƏRİMƏLƏNƏCƏK
"Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 73-cü maddəsinin XI hissəsinə əsasən, səs siqnallarından istifadə yalnız iki halda qanunidir: yol-nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almaq üçün və yaşayış məntəqələrindən kənarda ötmə niyyəti barədə digər sürücüləri xəbərdar etmək üçün zəruri olduqda.
Bu iki haldan kənar, xüsusilə yaşayış məntəqələri daxilində və ya "Səs siqnalından istifadə qadağandır" yol nişanının təsir zonasında siqnal vermək qanun pozuntusu sayılır.
Bu qaydanın pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 329.3-cü maddəsi ilə 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub (əgər avtomobildə standartdan kənar çoxavazlı siqnal quraşdırılıbsa, həmin cihaz müsadirə olunmaqla sürücü 500 manatdan 800 manatadək cərimələnir).
Qanunvericilikdə toy kortecində iştirak edən avtomobillər üçün heç bir istisna yoxdur, buna görə də toy karvanında yersiz və davamlı səs siqnallarından istifadə edilməsi qanun pozuntusu hesab olunur və hər bir sürücünün 30 manat cərimələnməsi ilə nəticələnə bilər.
Nəsimi Ələsgərli
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