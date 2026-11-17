https://news.day.az/world/1875059.html Крушение самолета в РФ: 17 погибших - ВИДЕО В результате крушения самолета Ан-12 в Кемеровской области РФ погибли все 17 человек, находившиеся на борту. Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал SHOT, воздушное судно выполняло рейс из Новосибирска в Канск и потерпело крушение в поле неподалеку от села Ягуново.
Крушение самолета в РФ: 17 погибших - ВИДЕО
В результате крушения самолета Ан-12 в Кемеровской области РФ погибли все 17 человек, находившиеся на борту.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал SHOT, воздушное судно выполняло рейс из Новосибирска в Канск и потерпело крушение в поле неподалеку от села Ягуново.
Сообщается, что экипаж до последнего пытался увести горящий самолет от жилых домов, благодаря чему удалось избежать разрушений на земле. Опасных грузов на борту не было, а обломки воздушного судна разбросало в радиусе около 500 метров от места падения.
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