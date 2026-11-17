В результате крушения самолета Ан-12 в Кемеровской области РФ погибли все 17 человек, находившиеся на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал SHOT, воздушное судно выполняло рейс из Новосибирска в Канск и потерпело крушение в поле неподалеку от села Ягуново.

Сообщается, что экипаж до последнего пытался увести горящий самолет от жилых домов, благодаря чему удалось избежать разрушений на земле. Опасных грузов на борту не было, а обломки воздушного судна разбросало в радиусе около 500 метров от места падения.