В Баку 17 ноября проходит открытие Фестиваля франкоязычных фильмов, в программу которого вошли четыре фильма производства Франции, Бельгии и Швейцарии.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, фестиваль организован посольствами Франции, Швейцарии и Бельгии в Азербайджане совместно с Союзом кинематографистов Азербайджана, передает Day.Az.

Основная цель фестиваля - познакомить азербайджанских зрителей с богатым кинематографическим наследием франкоязычных стран, содействовать межкультурному диалогу и представить широкой аудитории заметные произведения мирового кино.

Фестиваль открывается 17 ноября показом французской музыкальной драмеди "Братья по оркестру" (En fanfare / The Marching Band, 2024) режиссера Эмманюэля Курколя. Фильм рассказывает о всемирно известном дирижере, который узнает о существовании брата, о котором прежде не знал. Выросшие в совершенно разных социальных условиях, братья пытаются найти общий язык: один руководит знаменитыми оркестрами, другой работает в школьной столовой и играет на тромбоне в местном духовом оркестре. Картина затрагивает темы семейных уз, социального неравенства и объединяющей силы музыки.

24 ноября зрителям представят бельгийский фильм "Мальчик на велосипеде" (Le Gamin au vélo, 2011) режиссеров Жан-Пьера и Люка Дарденнов. В центре сюжета - история мальчика, который ищет любовь и заботу отца. Фильм поднимает вопросы семейных отношений, социальной ответственности и человеческой солидарности.

1 декабря состоится показ французской картины "Красавчик Серж" (Le Beau Serge, 1958) Клода Шаброля - его первого полнометражного художественного фильма. Эта работа, сыгравшая важную роль в становлении французской "новой волны", посвящена дружбе, нравственной ответственности и противоречиям в человеческих отношениях.

Завершит программу 8 декабря историческая драма "Беспокойство" (Unrueh / Unrest, 2022) швейцарского режиссера Сирила Шойблина. Действие фильма разворачивается в конце XIX века в небольшом швейцарском городе, известном часовым производством. Главная героиня Жозефина работает на фабрике и изготавливает часовые механизмы. На фоне технологических перемен и новых подходов к организации труда, времени и денежного обращения она присоединяется к местному движению часовщиков-анархистов, где знакомится с российским путешественником и картографом Петром Кропоткиным.

Фестиваль объединяет произведения классического и современного европейского кинематографа, представляя различные художественные подходы и истории людей из разных эпох и обществ.

Показы будут проходить каждый вторник в 19:00 в кинотеатре CineMastercard Azerbaijan.

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