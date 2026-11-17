Фестиваль франкоязычных фильмов в Баку призван познакомить местную аудиторию с разнообразием современного франкоязычного кинематографа и представить фильмы из разных стран, объединенных общим языком.

Как передает Day.Az, об этом сказала журналистам во вторник посол Франции в Азербайджане Софи Лагут на открытии Фестиваля франкоязычных фильмов, представляющего фильмы Франции, Бельгии и Швейцарии, в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По ее словам, фестиваль организован в сотрудничестве с Ассоциацией кинематографистов Азербайджана, а также при участии посольств Бельгии и Швейцарии.

"Для нас очень важно представить азербайджанской публике французское интеллектуальное кино. Франкоязычные страны объединяют около 400 миллионов человек и ежегодно производят порядка 350 фильмов. Это значимая индустрия для франкоязычного мира", - отметила посол.

Она подчеркнула, что фестиваль призван показать не только общность языка, но и разнообразие национальных кинематографий франкоязычных стран.

По словам Лагут, представленные фильмы затрагивают универсальные темы, близкие зрителям независимо от их страны и культурного контекста. Среди них - социальная и географическая мобильность, семейные отношения и связанные с ними трудности, а также проблемы взросления.

Посол отметила, что азербайджанская аудитория хорошо знакома с классическим французским кино, однако современные французские фильмы не всегда доступны местным зрителям.

"Поэтому для нас было важно привезти сюда и новые фильмы, в том числе картину, которую мы показываем сегодня вечером с субтитрами на азербайджанском языке. Мы хотим сделать их доступными для максимально широкой аудитории и открыть новые грани французского кино за пределами хорошо известных классических произведений", - сказала она.

Лагут напомнила, что в 2025 году в Баку уже проходил цикл французского кино, получивший положительные отзывы зрителей.

По ее словам, организаторы хотели бы сделать Фестиваль франкоязычных фильмов регулярным мероприятием, а интерес публики к открытию нынешнего фестиваля дает основания рассчитывать на его продолжение.