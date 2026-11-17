Астрономическая зима в Азербайджане начнется 22 декабря в 00:50 по бакинскому времени. Этот день станет самым коротким, а ночь - самой длинной в году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, в день зимнего солнцестояния Южное полушарие максимально наклонено в сторону Солнца. В этот период на Южном полюсе наблюдаются 24 часа дня, а на Северном - 24 часа ночи. С этого момента в Северном полушарии начинается зима, а в Южном - лето.

22 декабря продолжительность светового дня в Баку составит 9 часов 17 минут 23 секунды, а ночи - 14 часов 42 минуты 37 секунд. Солнце взойдет в 08:00 и зайдет в 17:17. В полдень оно поднимется над горизонтом всего на 26,2 градуса - это самый низкий показатель за год.

Почему зима начинается 22 декабря, а не 21-го?

Во многих странах мира началом зимы считается 21 декабря. Однако зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 20:50 по всемирному времени. Поскольку бакинское время опережает всемирное на четыре часа, в Азербайджане это астрономическое явление будет зафиксировано уже после полуночи - 22 декабря.

Когда закончится астрономическая зима?

Астрономическая зима продлится 88 дней 23 часа 34 минуты. Она завершится 21 марта 2027 года в 00:24 с наступлением весеннего равноденствия.

По данным обсерватории, среднее расстояние между Землей и Солнцем составляет 149 миллионов 597 тысяч 870 километров. Поскольку Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, это расстояние в течение года меняется.

Ближайшая к Солнцу точка земной орбиты называется перигелием, а наиболее удаленная - афелием. В следующий раз Земля пройдет через точку перигелия 3 января 2027 года в 06:32. В этот момент расстояние между нашей планетой и Солнцем составит 147 миллионов 104 тысячи 592 километра.

Отмечается, что эта особенность земной орбиты в определенной степени смягчает сезонные изменения в Северном полушарии.