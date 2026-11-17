В азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 17 ноября - Дню национального возрождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие рассказали об исторической роли 17 ноября - Дня национального возрождения, являющегося одним из ключевых этапов борьбы нашего народа за свободу, в восстановлении независимости страны, о дальновидности и мудрой политике общенационального лидера, его приверженности идеям национального возрождения и духовным ценностям, а также об успешном продолжении Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым политического курса Гейдара Алиева.

Было отмечено, что восстановление трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики 17 ноября 1990 года на сессии Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе является началом исторического пути от национального возрождения к национальному прогрессу.

Сегодня, 17 ноября - День национального возрождения отмечается азербайджанским народом по всей стране с глубокой гордостью благодаря освобождению земель от оккупации азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Музыкальные номера, культурно-массовые и другие мероприятия, представленные в рамках серии мероприятий, были встречены личным составом с большим интересом и аплодисментами.