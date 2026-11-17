22:02

Международная автомобильная федерация (ФИА) удалила со своего официального сайта публикацию о принципиальном соглашении по переходу Формулы-1 на турбированные двигатели V8 с сезона-2030. Ранее заявление появилось в разделе новостей организации, однако теперь ссылка недоступна для просмотра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в удаленном сообщении говорилось, что ФИА, руководство чемпионата и производители силовых установок достигли принципиальной договоренности о технической концепции моторов следующего поколения. Предполагалось, что Формула-1 перейдет на 2,1-литровые турбированные V8 с сокращенной гибридной составляющей.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем в заявлении называл возвращение V8 возможностью вновь подчеркнуть ДНК Формулы-1 и вернуть чемпионату звук и эмоции.

Причины удаления публикации Федерация пока не объяснила.

21:34

Международная автомобильная федерация (ФИА) и производители силовых установок достигли принципиального согласия по возвращению двигателей V8 в Формулу-1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, согласно обсуждаемому регламенту, команды перейдут на турбированные восьмицилиндровые двигатели объемом 2,1 литра. Новые силовые установки должны стать легче, проще в производстве и дешевле нынешних моторов V6.

Планируется также сократить мощность гибридной составляющей с 350 до 200 кВт. При этом 100 кВт будут доступны постоянно, а оставшуюся мощность предполагается использовать для обгонов. Кроме того, организаторы рассчитывают улучшить звук двигателей и сохранить использование экологически устойчивого топлива.

ФИА рассчитывает ввести новый регламент с 2030 года, однако производители пока не согласовали окончательные сроки перехода. Не исключено, что двигатели V8 появятся только в 2031 году. Окончательное решение должен утвердить Всемирный совет ФИА по автоспорту.

В последний раз восьмицилиндровые двигатели использовались в Формуле-1 в 2013 году. С сезона-2014 чемпионат перешел на гибридные силовые установки с турбированными моторами V6.