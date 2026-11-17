Обнародовано подробное расписание чемпионата мира по грэпплингу, который пройдет в Баку с 23 по 25 ноября.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на программу, опубликованную Объединенным миром борьбы (UWW), в первый соревновательный день на ковер выйдут спортсмены до 15 и 17 лет, передает Day.Az.

24 ноября определятся чемпионы мира среди юниоров до 20 лет, а на следующий день - среди взрослых.

Во все три соревновательных дня квалификационные схватки во всех весовых категориях будут начинаться в 10:00, а утешительные поединки и схватки за медали - в 18:00.

Чемпионат мира будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте UWW.