https://news.day.az/sport/1875092.html Объявлена программа ЧМ по грэпплингу в Баку Обнародовано подробное расписание чемпионата мира по грэпплингу, который пройдет в Баку с 23 по 25 ноября. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на программу, опубликованную Объединенным миром борьбы (UWW), в первый соревновательный день на ковер выйдут спортсмены до 15 и 17 лет, передает Day.Az.
Объявлена программа ЧМ по грэпплингу в Баку
Обнародовано подробное расписание чемпионата мира по грэпплингу, который пройдет в Баку с 23 по 25 ноября.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на программу, опубликованную Объединенным миром борьбы (UWW), в первый соревновательный день на ковер выйдут спортсмены до 15 и 17 лет, передает Day.Az.
24 ноября определятся чемпионы мира среди юниоров до 20 лет, а на следующий день - среди взрослых.
Во все три соревновательных дня квалификационные схватки во всех весовых категориях будут начинаться в 10:00, а утешительные поединки и схватки за медали - в 18:00.
Чемпионат мира будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте UWW.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре