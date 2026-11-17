https://news.day.az/azerinews/1875084.html Kürdəmirdə 6 otaqlı ev əşyaları ilə birlikdə kül oldu - FOTO Kürdəmirdə fərdi yaşayış evində güclü yanğını baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya xəbər verir ki, hadisə rayonun Yenikənd kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini Ənvər Yunusova məxsus ümumi sahəsi 200 kv metr olan otaq və 1 balkondan 6 ev əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb.
Kürdəmirdə 6 otaqlı ev əşyaları ilə birlikdə kül oldu - FOTO
Kürdəmirdə fərdi yaşayış evində güclü yanğını baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya xəbər verir ki, hadisə rayonun Yenikənd kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini Ənvər Yunusova məxsus ümumi sahəsi 200 kv metr olan otaq və 1 balkondan 6 ev əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Hadsiə təyinatlı FHN-nin Kürdəmir rayon dövlət yanğından mühafizə olunub canlı qüvvəsi və texnikası.
Yanğın söndürülüb və genişlənməsinin qarşısı alınıb.
Ev sahibinin enerjisində yaranan yanğına səbəb elektrik enerjisi yaranan qısaqapanma olub. Yanğın zamanı ona 100 min manatdan çox maddi ziyan dəyib.
Faktla bağlı araşdırma.
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