https://news.day.az/politics/1875086.html Глава МИД Германии поблагодарил Президента Ильхама Алиева Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за оказанное в Баку гостеприимство. Как передает Day.Az, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети X. "Благодарю за теплое гостеприимство, оказанное в Баку.
Глава МИД Германии поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за оказанное в Баку гостеприимство.
Как передает Day.Az, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети X.
"Благодарю за теплое гостеприимство, оказанное в Баку. Азербайджан является надежным партнером для Европейского союза и Германии. В рамках нашей Стратегической повестки дня мы вместе еще больше углубляем наши отношения. Германия поощряет мир и сотрудничество между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы оказать поддержку обеспечению мира в регионе", - отметил он.
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