Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за оказанное в Баку гостеприимство.

Как передает Day.Az, об этом министр написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Благодарю за теплое гостеприимство, оказанное в Баку. Азербайджан является надежным партнером для Европейского союза и Германии. В рамках нашей Стратегической повестки дня мы вместе еще больше углубляем наши отношения. Германия поощряет мир и сотрудничество между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы оказать поддержку обеспечению мира в регионе", - отметил он.