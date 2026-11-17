Автор: Зульфугар Ибрагимов

В понедельник в Милли Меджлисе состоялось обсуждение законопроекта о Госбюджете на 2027 год. В ходе обсуждений один из депутатов заговорил о бюджетном финансировании обучения в русском секторе школ Азербайджана, посчитав это нецелесообразным.

Оставим сказанное депутатом в стороне. Интереснее реакция армянских Телеграм-каналов на эту новость. Тех, кто обслуживает интересы реваншистской оппозиции. Эти ресурсы с большим воодушевлением ухватились за высказывание в парламенте Азербайджана, и постарались выдать его за пример антироссийской риторики Баку. Провокаторы чуть ли не требуют от МИД России какой-то реакции, правда, непонятно на что. На что должен отреагировать российский МИД? На частное мнение депутата? На обсуждения бюджета суверенного государства? Каждая страна вправе сама решать вопросы образовательной системы и все прочие, это ее внутреннее дело, не касающееся никого.

Армянской стороне, мало что знающей о суверенитете и реальной независимости, трудно такое представить. А особенно ресурсам, обслуживающим реваншистов и карабахский клан. Они всегда держались за "антироссийский" фактор, проталкивая его вперед в надежде разозлить Москву и заставить ее метать стрелы в Баку. Так поступала армянская пропаганда и при прошлых, и при нынешних властях. Самое смешное, что при том же самом карабахском клане, сторонники которого сегодня пытаются "натравливать" Россию на Азербайджан при каждом удобном случае, в Армении вытравливали русский язык и из системы образования, и из научной среды, и из общественного употребления.

В принципе, для мононациональной страны это не удивительно. Если армянство избавлялось от неармян, вполне естественно, что оно активно старалось избавиться и от их языков. Кстати, недавно в Армении обсуждали "серьезную проблему" - употребление на неофициальном уровне гражданами правильных, исторических, азербайджанских названий населенных пунктов страны. Это было очень забавно.

Так вот, в Армении еще с 90-х годов началось массированное наступление на русский язык, которое успешно продолжалось и во времена Сержа Саргсяна.

После изгнания из Армении коренного населения - то есть азербайджанцев, так называемая титульная нация стала искать пути избавиться и от других меньшинств. Те никак не хотели понимать тонких намеков, и тогда в середине 90-х в этой стране был закрыт русский сектор в вузах и техникумах. А в паре десятков школ русский сектор был сохранен на дискриминационных условиях - в них могли учиться только дети из русских или смешанных семей, а также граждане РФ. Фактически армянских и русских детей изолировали друг от друга. А русскоязычных граждан при этом лишили возможности получить высшее и профессиональное образование. Выпускники русского сектора, отданного на волю российской системы образования (учебники тоже доставлялись из Москвы), делались непригодными для работы в Армении после окончания школы, так как не соответствовали требуемым параметрам. Квалифицированные русскоязычные специалисты остались без работы, а их дети - без возможности нормального обучения. По сути, русские в мгновение стали иностранцами.

Само собой, русскоязычное население стало покидать Армению. Цель была достигнута. При этом Армения оставалась форпостом России. И это особенно любопытное несоответствие.

Возвращаясь к источнику реваншистской истерики, отметим, что мнение одного или даже десяти депутатов не является определяющим для государственной политики в Азербайджане. Титульная нация здесь не испытывает комплекса неполноценности от мультиэтничности страны и звучания других языков на улице и в метро. Армянским провокаторам этого, конечно, не понять. Пропаганда внушила армянам, что они могут оставаться армянами, только живя в моноэтнической среде. Это печально. Это болезнь и от нее нужно лечиться.

Одним словом, с системой образования Азербайджан как-нибудь разберется сам. Никаких планов по прекращению государственного финансирования нет. В отличие от Армении, в Азербайджане не дискриминируют граждан и не хотят делить их на "своих" и "чужих".