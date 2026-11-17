Иран готов задействовать свои технические и инженерные возможности в крупных энергетических проектах, в том числе в строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил исполняющий обязанности министра нефти Исламской республики амид Бовард на встрече с министром территориального управления Армении Худатяном в Тегеране.

Также Бовард отметил, что Тегеран готов экспортировать иранский сжиженный газ в Армению без каких-либо ограничений.

Худатян, в свою очередь, заявил, что Армения заинтересована в расширении торговли газом и нефтепродуктами с Ираном и выразил готовность сотрудничать с иранским частным сектором в различных областях энергетики.

По итогам стороны договорились сформировать совместную рабочую группу для развития энергетического сотрудничества.