Иран ужесточил свою позицию на переговорах с США после промежуточных выборов в американский Конгресс.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The New York Times, которое ссылается на американских, европейских и иранских официальных лиц.

По данным издания, в Тегеране считают, что серьезные потери Республиканской партии на выборах отражают недовольство американских избирателей политикой президента Дональда Трампа в отношении войны с Ираном. По оценке иранского руководства, результаты голосования усиливают политическое давление на Вашингтон.

Как отмечает The New York Times, после промежуточных выборов иранские власти стали менее склонны идти на уступки в рамках переговорного процесса.

В то же время Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон предпринял предварительные шаги, касающиеся открытия Ормузского пролива и перспектив заключения возможного соглашения.

Таким образом, итоги американских выборов стали одним из факторов, повлиявших на переговорную позицию Ирана в диалоге с США.