За январь-ноябрь текущего года сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверки в 47 домах торжеств, действующих в Баку.

Как сообщили Day.Az в агентстве, по итогам проверок деятельность шести заведений получила удовлетворительную оценку. В остальных 41 были выявлены нарушения требований законодательства в области безопасности пищевых продуктов.

В частности, в ряде заведений обнаружены нарушения санитарно-технических и санитарно-гигиенических норм, а также случаи подачи потребителям мяса и мясной продукции без соответствующих ветеринарных документов. Кроме того, ветеринарные документы, представленные во время проверок, не соответствовали мясной продукции, подаваемой гостям на свадебных торжествах. Были выявлены и другие недостатки.

Одновременно установлено, что в домаъ торжеств "Manisa", "Meridian Luks", "Mirana", "Vegas City Hall" и "Sarı Gəlin", а также в заведении общественного питания "Столовая №8" посетителям подавали мясо буйвола, что подтверждалось полученными ветеринарными документами. Однако соответствующая информация в меню указана не была.

Кроме того, в четырех свадебных дворцах - "Çıraq Palace", "Meridian Luks", "Mirana" и "İnci" - потребителям подавали искусственную икру, однако сведения об этом также отсутствовали в меню.

По выявленным нарушениям составлены административные протоколы. Образцы мяса и других продуктов питания отобраны для лабораторных исследований.

Контрольные мероприятия продолжаются.