Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Если бы в Вашингтоне давали премию за умение праздновать собственные поражения, Армянский национальный комитет Америки получал бы ее каждый год. Тридцать лет ANCA обещал своим жертвователям "свободный ̶А̶р̶ц̶а̶х̶". Взамен диаспора получила азербайджанский флаг над Ханкенди и Шушой, самороспуск сепаратистского режима, приостановленную 907-ю поправку, мирное соглашение, парафированное в Белом доме, и маршрут TRIPP, который ратифицирует сама Армения. Комитет проиграл все, что только можно было проиграть. 13 ноября у ANCA наконец появился повод для торжества: уходящий в отставку сенатор придержал одну кандидатуру посла. Вашингтонские дашнаки разослали по этому поводу пресс-релиз с интонацией капитуляции Берлина.

Масштаб победы соответствует масштабу организации: как же, морда лица сохранена благодаря одной процедурной заминке.

Исполнительный директор ANCA Арам Гампарян обвинил Александра Олдена, которого Дональд Трамп выдвинул послом в Азербайджане, в "финансовом интересе в конфликте". Странно слышать такое от человека, чья организация десятилетиями собирала деньги под карабахскую войну и теперь, когда война закончилась, осталась без продукта. У ANCA действительно финансовый интерес в конфликте. Только у самого ANCA.

Последний посол США в Азербайджане Марк Либби ушел в конце 2024 года. Олдена выдвинули только 1 июня 2026-го. Почти два года посольство в Баку работает без посла, хотя за это время в Белом доме парафировали мирное соглашение, а Вашингтон и Баку начали строить стратегическое партнерство. Две страны договариваются, а дашнакские лоббисты делают все, чтобы между ними стоял пустой кабинет. Мир они называют "нормализацией преступлений", а собственный саботаж мира называют "подотчетностью". В этой организации все поставлено с ног на голову, кроме кошелька.

Почерк знакомый. В 2010 году Барак Обама выдвинул послом в Баку Мэттью Брайзу, и по указанию армянского лобби его утверждение заблокировали сенаторы Барбара Боксер и Роберт Менендес. Брайза продержался в Баку год, после чего посольство снова опустело. Позже федеральный суд признал Менендеса, главного "друга армян" в Сенате, виновным во взятках и в работе на иностранное правительство. Вот таких людей ANCA годами представлял как совесть Америки. После этого его лекции о чистоте рук звучат как анекдот.

Нынешний герой стоит того же. Летом 2025 года Тиллис объявил, что не будет переизбираться. В январе он покидает Сенат, а пока замораживает назначение, судьбу которого уже не будет решать. Уходящий сенатор в последние недели полномочий тормозит чужого посла, а ANCA устраивает по этому поводу салют. До какого идиотского отчаяния нужно дойти, чтобы радоваться такому!

Хуже всего для ANCA его собственный документ. Комитет разослал сенаторам список вопросов к Олдену. Будущему послу в Баку предлагают требовать санкций против азербайджанских чиновников, отстаивать 907-ю поправку и признать выдуманный "геноцид армян" 1915 года. Иными словами, посол в Азербайджане должен присягнуть определенной трактовке событий в Османской империи, к которым Азербайджан отношения не имеет. Американских интересов в списке нет вовсе. Ни Среднего коридора, ни каспийских нефти и газа, ни борьбы с терроризмом. Нет и азербайджано-иранской границы, хотя после иранского кризиса этого года ее значение понятно любому, кто способен прочитать карту. ANCA пишет инструкцию не американскому дипломату, а армянскому комиссару, которого надо отправить в Баку за счет американских налогоплательщиков.

Следующее требование еще откровеннее. ANCA хочет, чтобы американский посол заставил Баку отказаться от требования изменить конституцию Армении. В ее преамбуле через Декларацию независимости 1990 года сохранена ссылка на акт 1989 года о "воссоединении" Карабаха. Это территориальная претензия к соседу, записанная в основной закон. Никол Пашинян сам говорит, что Армении нужна новая конституция. Вашингтонский комитет защищает реваншистскую норму, от которой готов отказаться Ереван. Кто в этой истории настоящий враг мира?

С Зангезурским маршрутом та же картина. После вашингтонского саммита ANCA объявил в записке для Конгресса, что "категорически отвергает" TRIPP как угрозу суверенитету Армении. Тем временем Армения ратифицирует соглашение о TRIPP с США. Получается, что ANCA воюет против Баку, Еревана и Белого дома одновременно. Объяснить это несложно: комитет вырос из партии "Дашнакцутюн", а для дашнаков любой мир, подписанный без них, хуже войны.

Родословная у этой среды тяжелая. В 1980-х американские аналитики связывали с дашнаками "Справедливых коммандос геноцида армян", которые убивали турецких дипломатов по всему миру. В январе 1982 года в Лос-Анджелесе застрелили генерального консула Турции Кемаля Арыкана. Убийцу, Гампига Сасуняна, в 2021 году освободили условно-досрочно и выслали в Армению. Наследники той эпохи сменили пистолеты на пресс-релизы, но целятся по-прежнему в одну сторону.

Теперь о "заложниках", которых ANCA выставляет мучениками. В феврале военный суд в Баку приговорил шестнадцать человек к срокам от пятнадцати лет до пожизненного заключения. Среди них бывшие руководители сепаратистского режима, которые десятилетиями командовали незаконными вооруженными формированиями на оккупированной азербайджанской земле. Называть их заложниками все равно что объявить Ратко Младича узником совести. Азербайджан судит виновных в оккупации, а ANCA пытается выдать их за жертв.

Вершина цинизма - 907-я поправка, главная святыня ANCA. Ее приняли 24 октября 1992 года, когда Шуша и Лачин уже были оккупированы, а Азербайджан принимал сотни тысяч беженцев. Америка наказала жертву агрессии и не тронула агрессора. Тридцать с лишним лет этот позор держится только благодаря армянскому лобби. Сами американские президенты, и республиканцы, и демократы, с 2002 года каждый год приостанавливают поправку. В августе 2025 года Трамп подписал приостановку на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а 1 июня 2026 года Президент Азербайджана опубликовал этот документ в рамке. В ответ ANCA проталкивает законопроект H.R.6840, который должен связать руки президенту США. Ему противостоит законопроект Анны Паулины Луны о полной отмене поправки. Лобби тянет Америку назад в 1992 год, а Белый дом этот год давно закрыл.

Остается Palantir, последнее пугало кампании. Олден обязался продать акции в течение девяноста дней после утверждения, как требуют федеральные этические нормы. Если американская компания получит контракты в Азербайджане, это будет обычная коммерческая дипломатия, ради которой и затевался TRIPP. Для ANCA любой американский интерес становится преступлением, если он совпадает с азербайджанским.

С января Сенат перейдет к демократам, и дашнакские лоббисты надеются, что кандидатура Олдена тихо пропадет в комитете. Пусть надеются. До 8 августа 2027 года Белый дом снова продлит приостановку 907-й поправки, а TRIPP превратится из чертежа в стройку. Задержать посла ANCA пока может. Вернуть террористическую хунту в Ханкенди не сможет никогда.

В Баку на стене висит документ с подписью президента США. В архиве ANCA лежит пресс-релиз о победе, которую ему подарил сенатор, уходящий из Сената.